Obraz Matki Boskiej Opolskiej wrócił do katedry. W sobotę i w niedzielę uroczystości odpustowe

- W czasie remontu wnętrza katedry ze względu na kurz, wilgoć i inne niesprzyjające warunki obraz został umieszczony w Muzeum Diecezjalnym w Opolu – mówi ks. dr Waldemar Klinger, proboszcz parafii katedralnej. - Teraz mający ponad 500 lat wizerunek Matki Bożej odbył drogę powrotną. Dyrektor muzeum, ks. prof. Piotr Paweł Maniurka pożegnał obraz kwiatami. W katedrze został on od tylnej strony umieszczony z powrotem w ołtarzu bocznym.

Procesja z kopią obrazu przejdzie do katedry, gdzie w czasie nabożeństwa nastąpi ponowienie zawierzenia miasta opiece Maryi. Po nabożeństwie biskup opolski zaprasza do swego ogrodu na „małe co nieco”.

W niedzielę w katedrze odbędą się na wszystkich mszach św. uroczystości odpustowe.

O 15.30 planowany jest różaniec wdzięczności w 37. rocznicę koronacji cudownego obrazu Matki Bożej Opolskiej przez św. Jana Pawła II na Górze św. Anny oraz modlitwa w intencji mieszkańców miasta o dar żywej wiary.

O 17.00 – w ramach wieczornego nabożeństwa - zostanie wystawiony spektakl na podstawie prywatnych objawień boliwijskiej mistyczki Cataliny Rivas. Przedstawienie nosi tytuł „Największy z cudów. Tajemnica Eucharystii”.

Po niedzielnych mszach św. ich uczestnicy zostaną poczęstowani krówkami-ligudkami z cytatem bł. Alojzego Ligudy, urodzonego w Winowie, który był parafianinem katedry i w niej został ochrzczony.