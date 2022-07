Obtarte lusterka, porysowane karoserie - na tej drodze w Opolu regularnie dochodziło do kolizji. Teraz będzie jednokierunkowa

Do parkingu przy parku 800-lecia prowadzi tylko jedna droga – przez ulicę Krapkowicką, a następnie most nad Kanałem Ulgi, a później przez wąską ulicę Bolkowską.

Ogród zoologiczny - turystyczną perłę Opola - przez trzy najcieplejsze miesiące odwiedziło w zeszłym roku ponad 200 tysięcy ludzi! Dziennie było to nawet 9 tys. osób, które w większości do zoo przyjechało prywatnymi samochodami.

Obtarte lusterka, porysowane karoserie

Co roku w okresie wakacyjnym dochodzi tutaj do spięć i niebezpiecznych sytuacji. Kierowcy chcący dojechać do zoo muszą wyminąć się na drodze z osobami wyjeżdżającymi z wyspy. Problem w tym, że są tutaj tylko dwie tzw. „mijanki”, które umożliwiają kierowcy zjechanie z tej wąskiej, jednopasmowej drogi i przepuszczenie samochodu z naprzeciwka.

Z tego powodu regularnie dochodzi tutaj do drobnych kolizji – kierowcy mają obtarte lusterka, a w najgorszej sytuacji – karoserie swojego pojazdu.