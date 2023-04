Obwodnica Opola ma zostać rozbudowana. Nad rondem obok Makro powstanie estakada, w planach jest też dodatkowa jezdnia

Opolski ratusz ogłosił już przetarg na wykonanie programu funkcjonalno-użytkowego dla nowej inwestycji drogowej.

- To pierwszy krok do tego, by móc ruszyć z całą procedurą związaną z przebudową skrzyżowania oraz stworzeniem dokumentacji technicznej - informuje Adam Leszczyński, rzecznik prasowy prezydenta Opola.