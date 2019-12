Obwodnica piastowska Opola nie odciąży Zaodrza? "Mogą być duże komplikacje" [ZDJĘCIA]

Na otwarcie obwodnicy piastowskiej szczególnie czekali mieszkańcy ulic Hallera, Domańskiego i Partyzanckiej. Wszystkie one (ul. Domańskiego od skrzyżowania z ul. Hallera) znajdują się w ciągu drogi krajowej nr 45. Z tego względu nie brakowało na nich pojazdów ciężarowych. Ludzie przez lata skarżyli się na hałas, wibracje w domach oraz pękające ściany.

Co prawda miasto dopiero rozpocznie starania o zmianę przebiegu drogi krajowej nr 45 i nadanie tej kategorii obwodnicy piastowskiej - a co za tym idzie także odcinkowi ul. Niemodlińskiej od skrzyżowania z ul. Wojska Polskiego i Hallera aż do węzła - ale urzędnicy jeszcze przed otwarciem drogi deklarowali, że wkrótce zamontowane będzie oznakowanie kierujące tranzyt w kierunku nowej trasy.