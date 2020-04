Ocalone od śmierci: metamorfozy zwierząt, którym ludzie zgotowali piekło. Lex Ardanowski chce blokady interwencji

Suczka o imieniu Lainey została znaleziona w Wigilię Bożego Narodzenia. Miała zaawansowaną infekcję skóry, z której sączyła się krew, nie widziała oraz była niezwykle brudna. Tymczasowa właścicielka zrobiła wszystko, co w jej mocy, aby stworzyć najlepsze warunki do ozdrowienia szczeniaka. Przez 4 miesiące sunia zażywała codziennie antybiotyki, miała robione okłady z oleju kokosowego oraz kąpiele lecznicze. Dziś jest wesołym, zdrowym pieskiem w nowym domu. Gdyby nie pomoc ludzi, prawdopodobnie by nie przeżyła.

Facebook/Lauren Buckley