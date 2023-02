Od 50 do 300 tysięcy euro. Sprawdź, ile są obecnie warci poszczególni piłkarze Odry Opole według portalu Transfermarkt

W załączonej galerii zdjęć uszeregowaliśmy ich pozycjami, na każdej z nich prezentując zawodników od najniżej do najwyżej wycenianego (o dwóch piłkarzach z szerokiej kadry nie ma aktualnie takiej informacji, co też uwzględniliśmy w zestawieniu). Kwoty na portalu Transfermarkt podawane są w euro.

Po rozegraniu 19 z 34 kolejek, piłkarze Odry nie mają powodów do zadowolenia. Obecnie zajmują bowiem przedostatnie, 17. miejsce w tabeli Fortuna 1 Ligi. To zarazem oznacza, że po bardzo udanym poprzednim sezonie (5. miejsce i udział w barażach o awans do PKO Ekstraklasy), teraz znajdują się w strefie spadkowej.