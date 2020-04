Od czego będzie zależeć opłata za śmieci w Opolu? Ratusz przygotował ankietę

Śmieci w Opolu. Jaka ocena obecnego systemu?

Elementem przygotowań jest internetowa ankieta. – Przygotowujemy nowe prawo miejscowe i nowy kształt umowy na odbiór odpadów komunalnych, dlatego to właśnie teraz jest czas na zgłaszanie swoich uwag do obecnie funkcjonującego systemu - mówi Iwona Kowalczuk, naczelnik wydziału gospodarki odpadami komunalnymi.

Ankieta adresowana jest zarówno do mieszkańców, jak i do przedsiębiorców oraz firm działających na terenie Opola. W sekcji dotyczącej oceny obecnego systemu są pytania m.in. o to, czy objętość dostarczanych pojemników była wystarczająca oraz czy częstotliwość odbioru jest zadowalająca.