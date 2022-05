Od lipca czekają nas podwyżki w Opolu. Kto więcej zapłaci za wywóz śmieci?

Nowa umowa obowiązywać będzie do 2025 roku. Oferta złożona przez konsorcjum Remondis – Elkom jest weryfikowana pod względem formalnym. Opiewa na ponad 143 mln zł.

- Odbiór i zagospodarowanie odpadów to jeden z kilku elementów systemu śmieciowego w gminie, do którego należy doliczyć jeszcze m.in. Punkty Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych. Dobrze zbudowany system powinien się sam bilansować, bez konieczności wspierania go pieniędzmi z innych źródeł. Gminy regulują tę kwestię zmianami stawek, które z kolei są wskazywane w ustawach – tłumaczy urząd miasta Opola.