Od pergaminu do e-Biblii. Wystawa w MBP w Opolu

Wystawa pochodzi z Wyższej Szkoły Teologiczno-Humanistycznej w Podkowie Leśniej. Można na niej zobaczyć m.in. fragmenty Biblii po hebrajsku zapisane na pergaminie oraz egzemplarze Pisma Świętego z różnych epok, w tym przekłady na język grecki, łacinę i języki nowożytne.

Z kilkudziesięciu plansz można się dowiedzieć m.in. o kanonie ksiąg Pisma św. (różnych w poszczególnych Kościołach), przekładach Biblii na język polski (dostępnych w całości lub we fragmentach jak „Biblia królowej Zofii”), o autorach i językach biblijnych, opiniach naukowców o Piśmie Świętym itp.

Ekspozycję można oglądać w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Opolu do 28 marca. Oprowadzanie kuratorskie jest dostępne w poniedziałki i soboty od 13.00 do 16.00 oraz od wtorku do piątku w godz. 10.00-13.00. Kurator wystawy, pastor Sławomir Wcisło z Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego wygłosi 20 marca o 18.00 wykład „Wiarygodność Pisma Świętego w świetle proroctw biblijnych”.