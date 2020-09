Od poniedziałku część ulicy Krapkowickiej w Opolu wyłączona z ruchu!

Ścieżka rowerowa wzdłuż ulicy Krapkowickiej rozpoczynać ma się na wysokości skrzyżowania z ulicą Bolkowską. Następnie biegnie na południe, by rozwidlić się na wysokości salonu samochodowego. Jedna odnoga prowadzić będzie do ronda na ul. Prószkowskiej, na wysokości II kampusu Politechniki Opolskiej. Druga będzie biec dalej wzdłuż ulicy Krapkowickiej, aż do skrzyżowania na wysokości stacji paliw.