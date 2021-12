Od trzydziestu lat pracują dla mniejszości i biznesu w regionie. Jubileusz Fundacji Rozwoju Śląska

- To jest zaszczyt i honor kierować taką instytucją - podkreśla Henryk Wróbel, prezes zarządu Fundacji Rozwoju Śląska. - Na dorobek tego trzydziestolecia pracowało wiele osób, zarówno w zarządzie, jak i w radzie Fundacji. W efekcie jesteśmy dzisiaj jednym z wiodących funduszy pożyczkowych w Polsce. Jest ich w kraju około 85, a nasza Fundacja pod względem wielkości należy do 18 największych, zaś suma udzielonych pożyczek plasuje nas na 9. miejscu. Te wyniki to jest praca ostatnich kilkunastu lat. Obecnie nasz zespół liczy 29 osób. Szczycimy się tym, że mamy bardzo małą rotację pracowników.