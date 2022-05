Oddali hołd Pileckiemu. W godzinę śmierci rtm. Witolda Pileckiego w trzech miastach ustawiono ze zniczy nazwisko zamordowanego oficera

Podobny przebieg miało wydarzenie w Głuchołazach, gdzie inicjatywę podjął nauczyciel historii dr Jarosław Dutka. Wspierali go harcerze ZHR ze środowiska głuchołaskiego. Udział w upamiętnieniu wzięli mieszkańcy Głuchołaz.

Z kolei w Opolu akcję skoordynowało Stowarzyszenie Biało-Czerwone Opole. W układaniu zniczy na placu Wolności uczestniczyło kilkanaście osób z różnych środowisk pozarządowych. Wśród nich byli również pracownicy delegatury IPN w Opolu.

– Są dni, uroczystości które upamiętniają organizację, bitwy czy ważne wydarzenia. Ta data, śmierci rtm Pileckiego, i oddolne jej obchody to pewnego rodzaju ukłon w stronę indywidualnej postawy przywiązania do określonego systemu wartości. Swoistego wzorca, punktu odniesienia do realizacji we własnym życiu - nie tylko w wymiarze społecznym, ale również rodzinnym czy zawodowym – tłumaczy Grzegorz Flerianowicz, prezes Stowarzyszenia Biało-Czerwone Opole.