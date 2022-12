Oddali krew, dostali choinkę na święta. Chętnych w Opolu nie brakowało

Z okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia na krwiodawców, którzy podzielą się z potrzebującymi darem krwi, czekało dzisiaj w Opolu wyjątkowe podziękowanie. Nadleśnictwo Opole w ramach akcji „Choinka dla życia” przygotowało żywne choinki dla krwiodawców.

- Akcja ma zachęcić ludzi zarówno do oddawania krwi, jak również do zdecydowania się na ustawienie w domu naturalnej choinki. Proponując takie drzewka, chcemy zachęcić ludzi, by w te święta podarowali prezent szczególny, jakim jest bezcenny dar życia w postaci krwi – tłumaczy Jacek Boczar, rzecznik Nadleśnictwa Opole.