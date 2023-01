Oddział wewnętrzny szpitala w Kluczborku znów zawiesił przyjmowanie pacjentów. Brakuje lekarzy

O zawieszeniu pracy oddziału internistycznego kluczborskiego szpitala poinformował zarząd spółki na stronie internetowej Powiatowego Centrum Zdrowia.

- Jeden z dotąd zatrudnionych lekarzy odszedł i musieliśmy zamknąć oddział wewnętrzny – wyjaśnia Janusz Ratajczyk, prezes PCZ w Kluczborku. – Podpisaliśmy umowę z nowym lekarzem, ale to za mało, by wznowić pracę interny.

Spółka prowadzi negocjacje z medykami w sprawie zatrudnienia.

- Musimy podpisać umowę co najmniej z jeszcze jednym internistą, aby oddział ruszył. Do zabezpieczenia pracy oddziału oraz dyżurów potrzebna jest minimalna obsada czterech lekarzy – informuje prezes PCZ.

Izba przyjęć w szpitalu czynna jest całą dobę.

- Obsługujemy pacjentów na zasadzie pierwszej pomocy. Jeśli jest to zasadne, kierujemy do innych szpitali, a jeśli pacjent nie wymaga hospitalizacji, tylko potrzebna jest drobna interwencja, udzielamy jej i kierujemy pacjenta do domu – mówi Janusz Ratajczyk.