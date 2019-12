Odezwij się tak, a dostaniesz w twarz. Nie mów, że nie ostrzegaliśmy!

Myślisz, że to komplement? Myślisz, że jest to zabawne? Żebyś się nie zdziwił! Te wypowiedzi kobiety uznają za najbardziej niesmaczne i irytujące. Przytoczone zdania są pełne uprzedzeń i stereotypów: przedstawiają kobiety jako słabsze, głupsze, wymagające pomocy. Często po prostu uprzedmiotowiają. Niektórych uprzedzeń sobie nie uświadamiamy - no bo każda kobieta lubi słyszeć, że jest lepsza od innych, prawda? Otóż niekoniecznie. Warto zwrócić uwagę, że nierzadko kobiety słyszą je...od innych kobiet. Dlatego ten poradnik skierowany jest także dla nich!

Flesz - Tokarczuk otrzyma miliony za Nobla, Polka oczarowała Sztokholm Wideo