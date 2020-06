Odpust w katedrze. Biskup Czaja ponownie zawierzył Opole Matce Boskiej

- Przed trzema laty po raz pierwszy zawierzyliśmy Opole i jego mieszkańców Matce Bożej – przypomniał w kazaniu bp Andrzej Czaja. - Są tego pierwsze owoce. Należy do nich mająca miejsce we wszystkich parafiach Opola modlitwa za miasto. Została założona i rozwija się Wspólnota Opiekunek Dziecięctwa Bożego. Trwa służba ludziom w potrzebie, zwłaszcza bezdomnym. Cudem powstał Dom Nadziei, który chcemy wkrótce otworzyć. Matka Boża i św. Józef wsparli dzieło regotyzacji katedry.

Padający deszcz uniemożliwił planowaną na ten wieczór procesję z kopią obrazu Patronki Opola z kościoła „na górce” do katedry.

Obraz Matki Boskiej Opolskiej wrócił do katedry

- Któż lepiej zrozumie rodziców zatroskanych o wiarę w sercach dzieci i wnuków niż Maryja, która ze św. Józefem szukała Jezusa w Jerozolimie. Maryja doświadczyła bólu, gdy zaginął Syn. Dzisiaj często dzieci Boże gubią się na ścieżkach życia, gubią żywą wiarę, czasem zrywają ze wspólnotą Kościoła. Dlatego jeszcze bardziej musimy się modlić za nasze miasto, także o powołania kapłańskie, zakonne i misyjne. Obyśmy tu u Matki Bożej byli jak najczęściej i jej zawierzali swoje życie. Zwracajcie się do Maryi, bierzcie do ręki różaniec i nie szczędźcie na to czasu.

Przed obrazem Matki Bożej Opolskiej bp Andrzej Czaja odnowił akt zawierzenia miasta i udzielił uczestnikom nabożeństwa błogosławieństwa. Po zakończeniu, przy wejściu do ogrodu biskupiego można się było – pod dachem – poczęstować odpustowym ciastem.

W niedzielę w katedrze uroczystości odpustowe na wszystkich mszach św.