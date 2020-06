Odra Opole gra wieczorem w Sosnowcu z Zagłębiem

Już dziś bowiem o godz. 20.10 zmierzą się w Sosnowcu z Zagłębiem. Co ciekawe będzie to pojedynek ekipy z najlepszą obroną w czerwcu (a jest nią Odra z trzema straconymi golami!) kontra team z najlepszym atakiem w tym czasie (dziewięć trafień Zagłębia).

Po za tym obie drużyny radzą sobie bardzo podobnie, a na pewno całkiem przyzwoicie. Wszak wygrały i zremisowały po dwa spotkania, a jedno przegrały. Do tego bilans goli mają po plus dwa!

Warto jednak zauważyć, że sosnowiczanie mają chrapkę na baraże o awans gdyż do szóstego miejsca tracą dwa punkty. Z kolei niebiesko-czerwoni bronią się przed spadkiem, a nad ową strefę wystają od paru dni… choćby dzięki lepszemu bilansowi bezpośrednich gier z Chrobrym Głogów.

- Nasza sytuacja jest pod kontrolą, ale jesteśmy w takim momencie, że absolutnie nie możemy tracić koncentracji, tym bardziej, że w Sosnowcu czeka nas ciężki bój - tłumaczył szkoleniowiec naszej ekipy Dietmar Brehmer po ubiegłotygodniowej wygranej 1-0 na głogowianami.