Odra Opole liczy na zawieszenie rozgrywek i zmianę decyzji Polskiego Związku Piłki Nożnej

- Wyjazd do Radomia mamy zaplanowany dziś (13.03) o godz. 13 i na teraz drużyna się tam wybiera - zaznacza Lisiński. - Patrząc jednak na to, co dzieje się w Europie i na decyzje podejmowane przez federacje piłkarskie w innych krajach, liczymy, że i w Polsce koniec końców zwycięży zdrowy rozsądek i rozgrywki Fortuna 1 Ligi zostaną zawieszone.

- Na razie robimy co musimy, ale nie czujemy przy tym absolutnie żadnego entuzjazmu - podkreśla szkoleniowiec. - Myślami jesteśmy wszyscy nie przy piłce nożnej, a przy swoich rodzinach. Jeżeli nic się nie zmieni i PZPN zmusi nas do gry o ligowe "życie" w takich okolicznościach, to być może narazimy swoje zdrowie. Po treningu zawodnicy mają zdecydować o ewentualnym wyjeździe, ale już teraz widzę, że cała drużyna wolałaby do Radomia nie jechać.