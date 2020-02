Odra Opole pokonała w meczu sparingowym Polonię Bytom [DUŻO ZDJĘĆ]

Po około kwadransie bardzo bliski zdobycia swojego drugiego gola był Janus, ale jego uderzenie w długi róg bardzo efektownie obronił Dawid Gargasz. Dwukrotnie bardzo groźnie było też po rzutach rożnych bitych przez tego pomocnika opolan. Posyłał on piłkę w kierunku światła bramki i raz omal nie zaskoczył golkipera bytomian. Ponadto bliscy szczęścia przed przerwą byli także Arkadiusz Piech i Mateusz Czyżycki, ale obu zabrakło nieco szczęścia w wykończeniu akcji.

Przez większość pierwszej połowy gra zespołu z Opola wyglądała zresztą bardzo przyzwoicie. To jego piłkarze dyktowali warunki gry, do tego stopnia, że występująca na szczeblu 3 ligi Polonia (3. miejsce w tabeli grupy 3) miała wielokrotnie problemy z przekroczeniem linii środkowej.

Goście najbliżej zanotowania trafienia byli jednak w 51. minucie, kiedy to Tobiasza Weinzettela i całą Odrę uratował słupek. Wspomniany golkiper był tylko jednym z trzech graczy, którzy weszli do gry od początku drugiej połowy (obok niego byli nimi jeszcze Franciszek Wróblewski i świeżo zakontraktowany Witalij Fiedotow). W całym spotkaniu trener Dietmar Brehmer nie przeprowadzał już aż tak gruntownych zmian jak w poprzednim przegranym 0-3 sparingu ze Skrą Częstochowa, co świadczy o tym, że następuje już etap mocniejszego zgrywania poszczególnych formacji.