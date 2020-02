Odra Opole przegrała sparing ze Skrą Częstochowa [DUŻO ZDJĘĆ]

Bardzo niewiele brakowało, by starcie ze Skrą, czyli aktualnie 16. ekipą w tabeli 2 ligi, Odra również rozpoczęła w znakomity sposób. Po kilkunastu sekundach na dobrej pozycji znalazł się Szymon Skrzypczak. Jego strzał odbił jednak bramkarz częstochowian, pochodzący z Prudnika Mateusz Kos. Dobitka Witalija Fedotowa była już niecelna.

Ale już parę chwil później na prowadzeniu był zespół z Częstochowy. W zamieszaniu po rzucie rożnym, najlepiej w polu karnym odnalazł się Adam Mesjasz, czyli zawodnik, który dopiero co rozstał się z Odrą.

W dalszej części pierwszej połowy przewagę optyczną miała Odra, ale jej gra w ataku nie była imponująca. Mimo to po raz kolejne gole powinien był zdobyć Skrzypczak, ale znów, i to dwukrotnie, zatrzymał go Kos.