Odra Opole rozkręca się z przygotowaniami do piłkarskiej wiosny w 1 lidze

Warto zacząć jednak od tego, iż na ten moment najbardziej cieszy powrót do treningów Rafała Niziołka, który przed rozpoczęciem obecnych rozgrywek doznał groźnej kontuzji kolana i konieczna była operacja, a po niej długa rehabilitacja. Dlatego rundę jesienną miał straconą. To bolało tym bardziej, że w dwóch poprzednich sezonach był jednym z liderów zespołu. Co prawda na razie jeszcze nie może trenować na pełnych obrotach, ale wraz ze startem oficjalnych zmagań powinien być do dyspozycji sztabu szkoleniowego.