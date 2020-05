Odra Opole trenuje już praktycznie normalnie [DUŻO ZDJĘĆ]

W związku z tym w środowe południe zawitaliśmy na zajęcia w Centrum Sportu. Te były dość nietypowe, albowiem znaczną ich część zajął... turniej siatkonogi. Wzięli w nim udział praktycznie wszyscy zawodnicy, którzy w drodze losowania, zostali podzieleni na osiem zespołów. Jak nam się udało ustalić nie było wówczas podziału na lepszych i gorszych technicznie.

- Nie było żadnego rozstawienia - śmiał się Tomasz Copik, jeden z asystentów Dietmara Brehmera. - Każdy mógł zagrać z każdym - obrazował sytuację.

Chętne ekipy rywalizowały systemem ligowym na czas co dało łącznie siedem kolejek i 28 meczów. I trzeba przyznać: emocji było co niemiara. Nie brakowało - jak to w tym sporcie - ofiarnych obron i efektownych akcji ofensywnych w tym przewrotek, w czym szczególnie wykazywał się Arkadiusz Piech.