Odra Opole wraca do grania. Dziś mecz na wyjeździe z Radomiakiem

Nie przeszkadza mu także to, iż jego podopieczni wcale nie będą faworytami tego starcia. Oni sami bronią się przed spadkiem, z kolei rywale rywale zajmują aktualnie lokatę dającą prawo walki w play off o awans.

Zważywszy na to, że przez nieco ponad pół roku niebiesko-czerwoni rozegrali tylko dwa oficjalne mecze, to ten głód piłki jest już ogromny.

Zdradził przy okazji, że ma już w głowie praktycznie całą wyjściową jedenastkę, choć przy dwóch, trzech pozycjach jeszcze się zastanawia.

- Na razie będzie to moją tajemnicą, aczkolwiek mam nad czym myśleć, jednak takie rozterki są bardzo wskazane, bo to znaczy, że rywalizacja jest mocna - zauważa Brehmer.

Ostatecznie do Radomia nie pojechał Patryk Janasik, który musi pauzować za żółte kartki. Wcześniej z kolei z gry wypadli Tobiasz Weinzettel oraz Kamil Słaby. O ile golkiper niebawem powinien wrócić, o tyle defensor granie nie tylko w tym sezonie, ale i w tym roku ma już z głowy.

Co ważne bowiem, przy sytuacji epidemiologicznej z jaką wciąż musimy się mierzyć w kraju, to opolanie na mecz wyjechali dobrze ponad dobę przed pierwszym gwizdkiem. Zresztą już jakiś czas temu w Odrze nikt nie myślał by uczynić to w dniu spotkania. Nie pozwala na to choćby zwyczajnie odległość. Jakby nie było siedziby dwóch zainteresowanych drużyn dzieli około 300 km.