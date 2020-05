Odra Opole wraca do gry. 3 czerwca zagra na wyjeździe z Radomiakiem

Pierwszy mecz u siebie rozegrają z kolei trzy lub cztery dni później, czyli niemalże po trzech miesiącach od ostatniego swojego oficjalnego spotkania. Wtedy to pokonali GKS Bełchatów 1-0, teraz ugoszczą inny GKS, ten z Jastrzębia. Kolejne starcie również przyjdzie im grać przy ul. Oleskiej, ale tym razem zawita do nich rewelacja sezonu, mianowicie Warta Poznań.

Opolanie u siebie zagrają jeszcze 20 lub 21 czerwca z Chrobrym Głogów, 1 lipca z Chojniczanką Chojnice, 11 lub 12 lipca z Wigrami Suwałki, a tydzień później z Olimpią Grudziądz.

Sezon regularny zakończą w weekend 25-26 lipca kiedy to udadzą się do Niecieczy na starcie z tamtejszą Termaliką.

Chyba, że uda im się awansować do baraży, a te zaplanowane są na 28 i 31 lipca. Najpierw półfinał, potem finał. Nie ma co kryć jednak, że priorytetem jest utrzymanie, więc te ostatnie daty to bardzo optymistyczna wersja w przypadku naszej ekipy. Aczkolwiek w sporcie nie ma rzeczy niemożliwych...