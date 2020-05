Odra Opole wraca do treningów. W czwartek testy na koronawirusa

Wróciliście do treningów. Wreszcie... Dietmar Brehmer, trener Odry: Brakowało nam tego bardzo. To jest nie tylko nasza praca, ale coś co bardzo lubimy robić, a często nawet kochamy. Próbujemy wrócić małymi krokami do tego co było, żeby normalnie żyć i funkcjonować. Jesteśmy bardzo zdeterminowani, nie tylko żeby prowadzić standardowe zajęcia, ale także docelowo grać. Co mam nadzieje, niebawem się stanie.

Przypomnijmy, iż niebiesko-czerwoni od mniej więcej połowy marca byli izolowani i trenowali w domach, stosując się do wytycznych, jakie przekazał Polski Związek Piłki Nożnej.. Jakiś czas temu z kolei, po decyzji o wznowieniu zmagań na trzech najwyższych poziomach piłkarskich, zostali objęci medycznymi ankietami. Nie zmienia to jednak faktu, iż wciąż nie znamy jeszcze dokładnej daty powrotu podopiecznych Dietmara Brehmera do gry na zapleczu elity. Najwyższy poziom ma wrócić pod koniec maja, drugi tydzień później. Niemniej to wciąż jeszcze nic pewnego.

Nawet tym aktualnym treningom daleko jednak jeszcze to tych stricte piłkarskich. Jak na razie one wyglądają? Treningi trwają po godzinie w małych grupach, tak żeby jak najbardziej ograniczyć kontakt. Jeden trener ma maksymalnie czterech zawodników. Do tego pracujemy formacjami czyli oddzielnie napastnicy, pomocnicy, obrońcy, gdzie również są podziały na pozycję, no i bramkarze.

Kwarantanna mocno odcisnęła piętno na formie piłkarzy, nie wrócili „zaniedbani”? Zdecydowanie nie. Solidnie pracowali, dbali o formę jak tylko mogli i są tego efekty teraz. Trener przygotowania fizycznego Grzegorz Maroński też dobrze to wszystko opracował, oni wykonywali zalecenia. Pod względem motorycznym i siłowym prezentują się odpowiednio. Widać jednak, że trochę brakowało im kontaktu z piłką, ale staramy się to nadrabiać. Niebawem pod tym względem też będzie już dobrze.

Poza boiskiem także minimalizujecie ryzyko na obiekcie.

Dbamy o warunki higieniczne jak tylko możemy. Zawodnicy przyjeżdżają już przebrani, nawet ze swoją wodą, a po wszystkim jadą prosto do domu. Treningi odbywają się od rana do późnego popołudnia, od godz. 8 do godz. 16-17, tak by jak najbardziej to rozłożyć i poszczególne grupy chłopaków mogły się „mijać”. I tak jednak pilnujemy bezpiecznych przestrzeni, staramy się do siebie nawet zbytnio nie zbliżać. Obowiązkowe jest też badanie temperatury. Tak jak mówiłem: wszystkie etapy musimy przejść tak jak należy, żeby znowu wrócić do grania. Czekamy na testy, które zaplanowano nam na czwartek i zobaczymy co będzie dalej.

Jest obawa o ich wyniki?

Od tygodnia wypełniamy ankiety, które są potem wysyłane do lekarzy z PZPN-u. Nikt z nas nie skarżył się na symptomy koronawirusa. Ja na pewno nie i liczę, że jestem zdrowy, choć podobno człowiek nigdy do końca sam nie wie. Z drugiej strony zawsze jest jakieś ryzyko, nawet wtedy gdy się jedzie do pracy.