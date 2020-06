Odra Opole wyjechała już do Radomia. W czwartek zagra tam z Radomiakiem [ZDJĘCIA]

Co ciekawe spotkanie inaugurujące wznowienie sezonu przez jego podopiecznych jest przedostatnim z wszystkich tych jakie odbędą się w ramach pierwszej serii po powrocie 1 ligi. Pięć odbyło się we wtorek, dwa rozegrane zostaną w środę, a dwa kolejne w czwartek. Niebiesko-czerwoni rozpoczną ten bój tego ostatniego z wymienionych dni o godz. 18.10. Niemniej na miejscu mają być jeszcze dziś przed wieczorem.

Sytuacja epidemiologiczna jest jaka jest, ale na ten moment w klubie nikt nie myślał by wyjeżdżać w dniu meczu. Nie pozwala na to nie tylko poziom zmagań, ale też i zwyczajnie odległość. Jakby nie było Radom od Opola dzieli około 300 km.

- Generalnie dla zawodników to czas na relaks, a dla nas możliwość przyjemnej pracy - nie kryje Brehmer. - My jako trenerzy wykorzystujemy ten czas, żeby jeszcze coś przeanalizować, przygotować się do odprawy czy nawet żeby nadrobić dokumentacje. Jak to wszystko już zrobimy to oczywiście też słuchamy muzyki, oglądamy filmy, a zawodnicy mają swoje zajęcia. Za moich czasów grało się choćby w karty, ale teraz się odchodzi od tego. Bardziej grają na komputerach - wyjaśnia z uśmiechem.