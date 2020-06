Odra Opole zagra w niedzielę u siebie z GKS-em Jastrzębie

Tym samym Odrę czeka kolejny bój o punkty już trzy dni po tym, jak w czwartek wywalczyła ona cenne "oczko" w wyjazdowym starciu z Radomiakiem Radom, remisując z nim 0-0. Nie pozwoliło ono co prawda wydostać się opolanom ze strefy spadkowej (aktualnie zajmują 16. miejsce), ale solidna gra w defensywie i organizacja gry przez pełne 90 minut pozwoliły im zatrzymać 4. drużynę w tabeli i jedną z najlepiej w Fortuna 1 Lidze radzących sobie na własnym boisku.

Teraz opolska ekipa zagra u siebie, ale zadania wcale nie będzie mieć łatwiejszego. Co prawda GKS przegrał w środę swój pierwszy mecz po wznowieniu rozgrywek, lecz uległ 1-2 walczącej o awans do ekstraklasy Warcie Poznań. Jastrzębianie sami jednak również należą do czołówki rozgrywek, ponieważ plasują się obecnie na 6. pozycji.