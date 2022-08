Odra w opałach. Ktoś na Opolszczyźnie wylał setki litrów trucizny do rzeki

Pierwsze informacje o możliwym zatruciu Odry pojawiły się w czwartek 28 lipca od wędkarzy łowiących tuż poniżej granicy z Opolszczyzną, na terenie województwa dolnośląskiego.

- Pomiędzy Lipkami a Oławą płynęły rzeką setki ryb jeszcze żywych, ale jakby w letargu, nie reagujących nawet na dotyk. Potem pojawiły się też martwe ryby – mówi Andrzej Świętach, prezes Zarządu Okręgu Polskiego Związku Wędkarskiego we Wrocławiu.

Wrocławska Państwa Inspekcja Ochrony Środowiska zareagowała natychmiast. Inspektorzy pobrali w trzech miejscach próbki wody do badań w centralnym laboratorium Głównego Inspektora Ochrony Środowiska. O wynikach mówi oficjalny komunikat, opublikowany przez WIOŚ we Wrocławiu.