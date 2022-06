Odsłonięcie muralu legendy polskiego heavy metalu. Dla Andrzeja Nowaka Opole zawsze było bliskie sercu [ZDJĘCIA]

- Lata 80 były bardzo wyjątkowe. To był okres, podczas którego komuna chwiała się na swoich fundamentach. I w tym momencie pojawiły się takie petardy jak TSA. To są te rockowe gwiazdy, które starały się rozwalić ten system. Był to w zasadzie ruch społeczny, który łączył pokolenia. Ludzie nosili naszywki, utożsamiali się z tymi emblematami i filozofią. Za to im dziękujemy. Dla opolan był to szczególny zespól, ponieważ Andrzej Nowak pochodził z Opola i jako miasto utożsamialiśmy się z nim, a on z Opolem - tłumaczył na uroczystości wiceprezydent Opola Maciej Wujec.