OFF Festival Katowice 2019. Foals, Suede i Jarvis Cocker zachwycili publiczność. Trzy dni z muzyką w Dolinie Trzech Stawów [ZDJĘCIA]

Kto pozostał na Leśnej Scenie na koncercie The Comet Is Coming na pewno nie czuł się zawiedziony. Trio z Londynu, na którego na czele stoi saksofonista Shabaka Hutchings, dało bardzo energetyczny koncert.

Świetny koncert na dużej scenie dał także Pablopavo i Ludziki z Naprawdę Dużym Zespołem.

Drugiego dnia największą publiczność zgromadził występ angielskiej grupy Foals. To, że są największa gwiazdą tegorocznej edycji OFFa było widać już przy wejściu na teren festiwalu, gdzie przy bramkach przez długi czas gromadziły się tłumy.

Zespół dowodzony przez Yannisa Philippakisa dał świetny, energetyczny koncert, a wokalista kilka razy schodził ze sceny i podchodził do publiczności.

Fanów mocniejszego grania zachwycił Electric Wizard oraz Dezerter, który zagrał swój debiutancki album "Underground out of Poland".

W ostatni dzień scenę Perlage podbił Zespołu Pieśni i Tańca "Śląsk". Jeden z najbardziej utytułowanych polskich zespołów folklorystycznych przyciągnął tłumy.

Koncertem wieczoru był jednak występ angielskiej grupy Suede, jednego z pionierów brit popu.

Oprócz piosenek z wydanej w 2018 roku płyty "The Blue Hour" nie zabrakło największych hitów grupy - "So Young", "She" czy "The 2 of Us".