Ograniczenia w opolskich sklepach z powodu koronawirusa. Jak w PRL-u, są kolejki i kłótnie o miejsce

- Do tego zdarzają się osoby, które nie szanują tego, że inni czekali i próbują wchodzić bez kolejki - słyszymy.

Koronawirus w Opolu. Seniorzy wspominają PRL

Atmosfera szczególnie napięta była w godz. 10-12. Według nowych obostrzeń, jest to czas, kiedy sklepy mogą obsługiwać wyłącznie seniorów. W myśl przepisów są to osoby w wieku ponad 65 lat. Ci również stali w kolejce przed Lidlem i mocno pilnowali kolejności wchodzących do sklepu.

Pan tu nie stał! Tam jest koniec kolejki! - wskazywała jedna z oczekujących mężczyźnie, który pojawił się przed sklepem.

W rozmowach oczekujących na wejście pobrzmiewały wspominki z czasów PRL, kiedy również traciło się sporo czasu na stanie w kolejkach.