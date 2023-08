Ogromny korek na opolskim odcinku autostrady A4 rośnie z minuty na minutę. Przyczyną jest pożar samochodu

W czwartkowe popołudnie (24 sierpnia) o godzinie 17:20 na 281. kilometrze autostrady A4 na granicy województw opolskiego i śląskiego, między węzłami Strzelce Opolskie i Łany, doszło do wypadku.

Na pasie prowadzącym w kierunku Katowic doszło do pożaru samochodu osobowego. Pożar wywołał zator drogowy sięgający obecnie aż do 277. kilometra. Oznacza to już 5,5-kilometrowy korek.

Służby ratunkowe są na miejscu zdarzenia. Na razie nie ma informacji na temat liczby rannych czy zabitych.

Przewidywany czas trwania utrudnień wynosi około 2 godzin.

Na chwilę obecną nie ma informacji o uszkodzeniach infrastruktury drogowej w wyniku pożaru.

Policja oraz straż pożarna nadal pracują na miejscu, aby ustalić dokładne okoliczności wypadku oraz zakończyć usuwanie skutków zdarzenia.