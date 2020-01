Ojciec Grzegorz Kramer, opolski jezuita, dostał zakaz wypowiadania się. Poszło o wpis o papieżu

Poszło o wtorkowy wpis na Twitterze. Ojciec Grzegorz Kramer odniósł się w nim do książki, w której emerytowany papież Benedykt XVI zabiera głos w temacie celibatu. Wcześniej, ustępując z urzędu, zadeklarował on wycofanie z publicznej działalności.

Książka, której Benedykt XVI jest współautorem, wywołała spore zaskoczenie i stała się źródłem burzliwej dyskusji. Włączył się z nią m.in. o. Grzegorz Kramer na Twitterze.

- Miał milczeć, a póki co, teraz zaczyna mówić. Jednak chyba lepiej, aby papieże umierali - napisał duchowny, a wpis wywołał emocje wśród internautów.

Ojciec Kramer szybko go usunął. Przeprosił też na swojej stronie internetowej i wyjaśnił intencje.

- Nikomu, nigdy nie życzyłem śmierci, tak również było w tym wypadku - pisał. - Odniosłem się tylko do sytuacji, że mamy papieża Franciszka, w czasie, w którym żyje Jego Poprzednik, co nie jest sytuacją zwykłą. Pisząc, że „chyba lepiej, żeby papieże umierali”, miałem na myśli tylko to, że wtedy nie byłoby sytuacji, w których (co jest przecież faktem) część ludzi Kościoła przeciwstawia zdania dwóch papieży i nimi manipuluje. Stąd moje emocje. Lepsza i bardziej jednoznaczna treść tego zdania powinna brzmieć: „lepiej by było, gdyby papieże nie abdykowali”.