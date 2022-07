OK Bedmet Kolejarz Opole - Texom Stal Rzeszów 48:42. Opolanie wygrali fazę zasadniczą 2 Ligi Żużlowej [ZDJĘCIA]

Opolanie przystępowali do tego starcia w dość komfortowym położeniu, ponieważ decydowali o swoim losie bez konieczności oglądania się na wyniki dwóch pozostałych spotkań (SpecHouse PSŻ Poznań - Unia Tarnów i Metalika Recycling Kolejarz Rawicz - Budmax- Stal Polonia Piła).

Ekipa z Rzeszowa, która w sezonie 2022 zaprezentowała się sporo poniżej oczekiwań, jechała w Opolu tylko o honor. Nie miała już bowiem choćby matematycznych szans na to, by awansować do fazy play-off, czyli do najlepszej „czwórki” rozgrywek.

Mimo to pierwsza potyczka obu ekip potwierdziła, że Kolejarz będzie musiał się mieć na baczności. Mecz na Podkarpaciu nie został co prawda rozegrany w całości, ale 10 odbytych biegów wystarczyło do tego, by uznać go za odbyty. Tym samym Stal zwyciężyła w nim 30:28. Dlatego też opolanie, by ukończyć sezon regularny na 1. lokacie, nie tylko musieli przed własną publicznością pokonać rzeszowian, ale i dołożyć do tego punkt bonusowy.