Olimpiada wiedzy o ubezpieczeniach społecznych. Przed uczniami etap na szczeblu wojewódzkim

Zadanie testowe wymagało udzielenia w ciągu pół godziny odpowiedzi na 20 pytań dotyczących polskiego systemu ubezpieczeń społecznych. Uczestnicy którzy najlepiej i najszybciej poradzili sobie z testem stworzą trzyosobowe zespoły, które będą reprezentowały daną szkołę na etapie wojewódzkim olimpiady, który zaplanowano na 11 stycznia 2022 r.

- W wojewódzkim finale olimpiady o ubezpieczeniach społecznych mierzyć się będą zespoły z 17 szkół średnich z całej Opolszczyzny. Zmagania odbędą się w formule online. Uczniowie będą mieli pół godziny na udzielenie odpowiedzi na 25 pytań wielokrotnego wyboru. Do ogólnopolskiego finału awansuje 16 najlepszych zespołów z całego kraju, które uzyskają minimum 20 punktów i to w jak najkrótszym czasie – mówi Grażyna Wertel, koordynator do spraw komunikacji i edukacji społecznej w opolskim oddziale ZUS.