Olimpijski Bal Charytatywny w Opolu. Pojawiły się gwiazdy sportu [ZDJĘCIA]

Wśród uczestników można był odnotować tak uznane postacie jak m. in. lekkoatleta Piotr Małachowski, zapaśniczka Monika Michalik czy żeglarka Zofia Klepacka.

Do tego Katarzyna Kowalik, czyli mistrzyni Europy Miss Bikini Fitness wraz z trenerem i mężem Mikołajem, mistrzem i rekordzistą Polski w klasycznym wyciskaniu sztangi na ławeczce.

Mistrzem Polski w wyciskaniu sztangi leżąc był także obecny na sali Patryk Szypuła. Natomiast prosto z meczu miał dotrzeć ex-siatkarz, a obecnie komentator Łukasz Kadziewicz.

- Chciałbym podziękować uczestnikom zabawy, że przyszli tu i pokazali, że mają chęć niesienia pomocy - podkreślał medalista IO z Opola. - Jestem wdzięczny wszystkim sportowcom, którzy tak chętnie przyjechali do Opola, a także Asi, która z nami współpracuje w fundacji... no i przede wszystkim osobie, która naprawdę wiele w życiu przeszła i oddaje całej serce temu co, tu robimy, czyli swojej żonie Basi.