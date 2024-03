One też chcą być kochane. Te psy i koty wciąż nie mają swojego domu

OLX to serwis ogłoszeniowy należący do południowoafrykańskiej grupy medialno-technologicznej Naspers, będącej firmą o globalnym zasięgu. Działa ona w ponad 40 krajach i jest obecnie największą firmą oferującą dostęp do platform ogłoszeniowych na rynku.

Jedną z najpopularniejszych funkcji portalu jest zakładka "oddam za darmo". To właśnie do niej trafiają setki psów, kotów i innych zwierząt czekających na adopcję. Wiele z nich na nowy dom czeka już wiele lat.