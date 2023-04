Oni dają drugie życie, on je dokumentuje. Opolanin od lat fotografuje opolskie służby ratownicze w akcji. Zobaczcie niezwykłe zdjęcia.

- Podkreślam, że fotografia ratownicza to nie szukanie sensacji. To fotografia skupiona na ludziach, na ich codziennym trudzie. To nie pokazywanie krwi i robienie sensacji z wypadku - to pokazanie działań ratowników, ich emocji, ale również zwrócenie uwagi na pierwszą pomoc czy bezpieczne zachowania, itp. Czego nauczyła mnie taka fotografia? Pokory do życia i tego, jak jest ono krótkie, kruche.