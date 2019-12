Opłatek środowiska sportowego Opola [DUŻO ZDJĘĆ]

Nad Stawem Zamkowym nie brakowało m. in. piłkarzy Odry, także tych najmłodszych, szczypiornistów Gwardii i siatkarek Unii oraz włodarzy Kolejarza i Opolskiego Związku Koszykówki. Przybyli także ludzie związani z nieco mniej popularnymi dyscyplinami sportu, jak ice cross downhill, football amerykański i hokej. Do tego biegacze oraz „morsy”, a także kibice wielu dyscyplin. Wszystkim zebranym błogosławieństwa udzielił ks. Jerzy Kostorz.

- Kibicom życzę sukcesów, emocji i wielu sportowych wrażeń, zawodnikom dużo zdrowia i formy sportowej, a wszystkim zdrowych, spokojnych i wesołych świąt w rodzinnej atmosferze - podkreślał Tomasz Lisiński, naczelnik wydziału sportu w opolskim ratuszu. - Minione 12 miesięcy były udane, choćby w grach zespołowych, na czele z brązowym medalem gwardzistów. To było coś co zapiszę się w kartach historii. Nie wierzę też jednak w to, że kolejny rok nie może być lepszy dla opolskiego sportu.