Opolanie chcą się szkolić i chętnie korzystają z dofinansowań. Jakie kursy cieszą się największym wzięciem?

O bony szkoleniowe dla dorosłych, realizowane w ramach akcji „Opolscy Zawodowcy 2022” można było starać się od 31 stycznia. W ciągu 12 dni wpłynęło prawie 900 wniosków, a wnioskowane dofinansowanie opiewa na łączną kwotę prawie 4 mln złotych.

- Po 11 lutego chwilowo zawiesiliśmy nabór, by jak najszybciej ocenić te, które już wpłynęły i podpisać umowy na dofinansowanie szkoleń podnoszących kwalifikacje – mówi Tomasz Hanzel, dyrektor podlegającego samorządowi województwa Opolskiego Centrum Rozwoju Województwa (OCRG). – Wznowimy go na początku marca. Największym powodzeniem wśród osób, które złożyły wnioski, cieszą się takie kwalifikacje, jak prawo jazdy kategorii C plus E, szkolenia na operatorów urządzeń dźwigowych, studia podyplomowe czy studia MBA.