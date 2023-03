Opolanie coraz częściej zalegają z płatnościami. Wśród dłużników czynszowych zajmują drugie miejsce w Polsce

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Opolu prowadzi działania windykacyjne, polegające na upomnieniach i wezwaniach do zapłaty, korespondencji i rozmowach z dłużnikami oraz możliwości spłaty zaległości.

- Zawieramy również, na wniosek dłużnika, ugody w celu spłaty zaległości w ratach. Jak pokazuje nasze doświadczenie, to rozwiązanie sprawdza się w praktyce – mówi Arkadiusz Kowara. - W przypadkach, gdy powyższe działania nie przynoszą skutku, niestety, musimy kierować sprawy do sądu celem uzyskania prawomocnego wyroku, a następnie do komornika. Gdy egzekucja jest nieskuteczna, a kwota zaległości przekracza jedną dwudziestą wartości nieruchomości, wówczas konieczna może być egzekucja z nieruchomości. Są to jednak sporadyczne przypadki, w ostatnim okresie takowe nie występowały. Działania windykacyjne prowadzimy do skutku. Windykacja zaległości jest statutowym obowiązkiem spółdzielni, w szczególności względem większości członków wnoszących opłaty na bieżąco.