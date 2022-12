Opolanie już po raz 24. spotkali się na wspólnym kolędowaniu w szczepanowickim Betlejem. Nabożeństwu przewodniczył ks. bp Waldemar Musioł

- Po dwuletniej przewie spotykamy się przy Betlejemce w Szczepanowicach i cieszymy się, że możemy się razem radować, świętować, pokolędować i przełamać się opłatkiem, aby złożyć sobie życzenia – mówił ksiądz Sławomir Pawiński, proboszcz parafii pw. św. Józefa. - Życzę, żebyśmy wzięli trzy głębsze oddechy. Pierwszy – zatrzymanie się, bo tak się bardzo wszyscy spieszymy. Drugi oddech, to oddech słowa, ludzkiego, ale też bożego. W tym roku ideą tej szopki jest cytat: „ Słowo stało się ciałem”. I chcemy się tym Słowem przełamać. Przy szopce są karty z wydrukowanymi cytatami Pisma Świętego. Mogą być one naszym drogowskazem przez cały rok. Trzeci to oddech pokoju, bo żyjemy w bardzo niespokojnych czasach.