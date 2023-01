Opolanie mogą łapać się za portfele. Za większość atrakcji zapłacą o wiele więcej. Takie podwyżki zafundowały im władze miasta

Podwyżki odczują nie tylko mieszkańcy stolicy regionu, ale również całego województwa opolskiego, którzy podczas ciepłych miesięcy tłumnie odwiedzają opolskie ZOO. Dorosły za wejście zapłaci teraz 38 zł, natomiast dziecko - 27 zł. Wcześniej było to odpowiednio 32 i 23 zł.

Ceny biletów na największe atrakcje Opola wzrosną o kilka złotych. UM Opole

Drożej zapłacimy również za wejście na basen. Za godzinę pływania na „Wodnej Nucie” zapłacimy 18 zł (w tygodniu po godz. 14 oraz w weekend) lub 14 zł (w tygodniu do godz. 14). Wcześniej było to odpowiednio 15 zł i 12 zł. Podwyżkę odczują też szkółki pływania. Za wynajem toru na godzinę zapłacą 220 zł, podczas gdy wcześniej było to 180 zł.

Ceny biletów na największe atrakcje Opola wzrosną o kilka złotych. Fb Kryta Pływalnia "Wodna Nuta"

Więcej kosztować nas będzie nie tylko korzystanie z obiektów sportowych, ale również turystycznych. Bilet wstępu na Wieżę Piastowską wyniesie 18 zł (dorosły) i 15 zł (dziecko). W ubiegły roku było to odpowiednio 15 zł i 10 zł. Z kolei za wejście na Zamek Górny zapłacimy 12 zł (dorosły) i 8 zł (dziecko). Wcześniej było to 10 zł i 6 zł.