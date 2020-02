Opolanie na międzynarodowej olimpiadzie kulinarnej w Stuttgarcie zaprezentują dzieła sztuki z warzyw, karmelu i sera!

Pracownia szkoli tych, którzy chcą nie tylko smacznie gotować, ale i efektownie podawać swoje dania. - Wdzięcznym tworzywem do rzeźbienia jest na przykład ser żółty, który jest dużo trwalszy niż owoce i warzywa. Bez konserwacji taka dekoracja nawet przez pół roku będzie cieszyła oko, a do tego ciągle będzie nadawała się do zjedzenia.

Piotr Wasik zdecydował, że jego dzieło sztuki powstanie z dyni. - Jestem biologiem z wykształcenia. Lubię naturę, więc często pojawia się ona w moich pracach - mówi opolanin. - Z dyni wyrzeźbię konar drzewa. Na nim będzie lądował ptak, atakujący mrówkę z marchwi. Z jamy drzewa z kolei, będzie wyłaniał się wąż, próbujący pochwycić tego ptaka.

Rzeźba powstanie w hotelu w Stuttgarcie. Pan Piotr szacuje, że jej stworzenie zajmie mu około 40 godzin.

Łukasz Szewczyk postanowił promować za granicą to, co Opolszczyzna ma najpiękniejsze. Dlatego z syropu cukrowego, potocznie nazywanego karmelem, stworzył też obraz zamku w Mosznej. - Są to trzy pejzaże oraz cztery portrety dawnych zarządców i właścicieli tego pięknego obiektu - zdradza opolanin. - Mam nadzieję, że uda się je dowieźć w całości do Niemiec, bo oczywiście jest to bardzo delikatna praca.