Opolanie oddawali krew dla ofiar wojny na Ukrainie

Krwiobus stacjonował na Rynku przed cztery godziny, od 10 do 14. Zainteresowanie opolan było duże. Tuż po rozpoczęciu akcji już kilkanaście osób wypełniało ankiety i ustawiało się w kolejce.

- Pierwsi chętni do oddania krwi przyszli jeszcze przed godz. 10. Widać, że to dla nich bardzo ważne - mówiła Monika Feret z Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Opolu.

- Pracuję po sąsiedzku i jak zobaczyłam krwiobus, natychmiast przyszłam - powiedziała Paulina. - Oddam krew pierwszy raz w życiu. Mój mąż robi to regularnie i to on mnie zainspirował. Nie boję się, martwi mnie tylko, że mogłyby być jakieś przeciwwskazania, a bardzo bym chciała, żeby moja krew uratowała czyjeś zdrowie i życie. To, co Rosjanie robią Ukraińcom jest bestialskie.

Adam Podolak jest honorowym dawcą krwi od dwóch lat. Wiedząc o cierpiących na Ukrainie ludziach, zabijanych kobietach i dzieciach, nie mógł zostać w domu. - Musiałem tu przyjść i oddać krew. To bezcenny lek, którym trzeba się dzielić w tak dramatycznych chwilach.