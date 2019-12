Opolanie śpiewali na Rynku "Last Christmas". Akcja Anny Rapp na jarmarku adwentowym w Opolu

Na gitarze zagrał Waldemar Orłowski, a całość nakręcili fotograficy bracia Sławomir i Rafał Mielnikowie oraz Mariusz Stachowiak, znany jako Oderwany.

Klip będzie można zobaczyć na uroczystej premierze, która odbędzie się na początku przyszłego roku, kiedy materiał będzie gotowy - zapowiedziała Anna Rapp.

To drugie takie przedsięwzięcie z udziałem mieszkańców Opola. 5 lat temu pod hasłem "Opole is also happy" mieszkańcy tańczyli do piosenki Pharrela Williamsa.

Adwentowy jarmark na opolskim Rynku, podczas którego realizowano nagranie klipu potrwa do niedzieli 22 grudnia.