Opolanie upamiętnili 40. rocznicę wprowadzenia stanu wojennego. "Czułem się, jakbym dostał obuchem w głowę"

- 13 grudnia jest dla mnie przeżyciem niesamowitym. Pamiętam, że tego dnia w Kietrzu mieliśmy wziąć udział w mszy świętej ze sztandarem Solidarności, który miał zostać poświęcony. Zanim jednak do tego doszło, dotarła do nas informacja o wprowadzeniu stanu wojennego. Od razu po święceniu musieliśmy uciekać z kościoła i schować sztandar, żeby go nie znaleźli – mówiła przy Skwerze Solidarności Cecylia Gonet.