Opolanie wyjeżdżają na Europejskie Spotkanie Młodych we Wrocławiu

Jedna z opolskich grup wyjeżdżała w sobotę przed 8.00 rano z dworca głównego w Opolu. Liczy około 40 osób z kilkunastu parafii w diecezji opolskiej.

- Jadę na spotkanie, bo nigdy nie byłam – mówi Weronika Nieświec z Kujaw koło Mosznej - a bardzo chciałam. Europejskie Spotkanie Młodych jest w Polsce, więc blisko, tym łatwiej rodzice mnie puścili.

- Liczę na fajne przeżycia, spotkanie młodych ludzi z zagranicy, z innych środowisk i kultur - dodaje Dominik Moric. - Nawet to, gdzie, do jakiej rodziny, a może gdzieś do szkoły trafimy na nocleg, jest niespodzianką.

Kamila Projzner jedzie do Wrocławia przygotowana. Czytała dużo o Pielgrzymce Zaufania przez Ziemię, oglądała w internecie filmy z poprzednich spotkań. - Mama, która była kiedyś w Taize, pomogła mi się spakować – mówi. - Trochę znam charakterystyczne dla wspólnoty śpiewane kanony, reszty douczę się na miejscu.