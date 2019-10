Opolanie zatańczyli zumbę charytatywnie. Akcja dla hospicjum „Betania”

Anna Bitner-Antoszak, na co dzień fizjoterapeutka przyszła na zumbę z córeczkami, 2-letnią Leną i 7-letnią Mają.

- Przez całe życie tańczę i mam do czynienia ze sportem – mówi. - Dzieciakom też to zaszczepiłam. Starsza córka chętnie tańczy, a że młodsza wszędzie podąża za siostrą, wybrałyśmy się razem. Ważny był też element charytatywny tego wydarzenia. Chcemy zrobić coś dobrego nie tylko dla siebie, ale i dla innych.

- Jaki jest efekt zbiórki, jeszcze nie wiemy, puszki nie zostały jeszcze otwarte – zastrzega Barbara Chyłka, kierownik wolontariatu w „Betanii”. - Ale dla nas bardzo ważna jest także ta warstwa ludzka. To, że tak wiele – ponad 60 – osób przyszło potańczyć z myślą o naszych pacjentach. Byli także panowie, co na zumbie nie zdarza się często. Wszyscy sobie dawali radę, choć był to prawdziwy maraton. Nie robiliśmy przerwy. Wiele pań tańczyło bite dwie godziny. Ale także pytały o nasze hospicjum i o wolontariat. Jesteśmy z tego bardzo zadowoleni. Bardzo dziękujemy dyrekcji I LO w Opolu, które nas przyjęło oraz instruktorkom, które charytatywnie poprowadziły te zajęcia: Kasi Kochalskiej, Kasi Miernickiej, Ani Cichoń i Oli Wieczorek.