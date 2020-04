Opolanin wyleczony z koronawirusa. Mieszkaniec gminy Branice opuścił raciborski szpital zakaźny. Teraz chce pomagać innym chorym

Pierwotnie został skierowany do Opola, ale ostatecznie pojechał do Raciborza, gdzie miał o wiele bliżej. Początkowo został umieszczony w pojedynczej sali. Jedyne leki jakie otrzymywał to paracetamol. Do ośmiu tabletek dziennie.

Najpierw gorączka nie chciała zejść, ale wreszcie ustąpiła - opowiada nasz rozmówca. Po kilku dniach przeniesiony został do większej sali. Poza nim przebywał tam jeden młody mężczyzna i jeden starszy.

Przyznaje, że obecnie pobyt w szpitalu zakaźnym to dość trudne przeżycie. - W nocy nie mogłem spać, bo wszędzie słychać było kaszlenie. Niektórzy walczyli w ten sposób o każdy oddech. Jeden z mężczyzn leżących obok był podłączony do tlenu - wspomina pan Artur.